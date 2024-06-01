Силы ПВО сбили украинский БПЛА над Курской областью

Украинский беспилотник самолётного типа сбит средствами противовоздушной обороны (ПВО) над территорией Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Около 20:30 мск дежурными средствами ПВО над территорией Курской области уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа", — уточнили в оборонном ведомстве.