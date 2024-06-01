Умерла Анастасия Заворотнюк
Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 июня, 19:29

Силы ПВО сбили украинский БПЛА над Курской областью

Минобороны РФ: Украинский беспилотник сбит над территорией Курской области

Украинский беспилотник самолётного типа сбит средствами противовоздушной обороны (ПВО) над территорией Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Около 20:30 мск дежурными средствами ПВО над территорией Курской области уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа", — уточнили в оборонном ведомстве.

Снаряд ВСУ угодил прямо в школу в белгородском селе
Снаряд ВСУ угодил прямо в школу в белгородском селе

Ранее российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над территорией Белгородской области два украинских беспилотника и противокорабельную ракету "Нептун". О разрушениях и пострадавших не сообщалось.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Оксана Попова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Происшествия
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров