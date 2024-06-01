Силы ПВО сбили украинский БПЛА над Курской областью
Минобороны РФ: Украинский беспилотник сбит над территорией Курской области
Украинский беспилотник самолётного типа сбит средствами противовоздушной обороны (ПВО) над территорией Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Около 20:30 мск дежурными средствами ПВО над территорией Курской области уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа", — уточнили в оборонном ведомстве.
Ранее российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над территорией Белгородской области два украинских беспилотника и противокорабельную ракету "Нептун". О разрушениях и пострадавших не сообщалось.
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