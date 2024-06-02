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Регион
2 июня, 04:56

Силы ПВО сбили несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом

Средства противовоздушной обороны уничтожили несколько воздушных целей в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей. По предварительной информации, пострадавших и погибших нет", — сообщил глава региона.

В Белгороде повреждений домовладений не зафиксировано. Что касается района, то там пострадали пять жилых домов, в которых в результате атаки выбило окна. Повреждения также получила линия электропередачи.

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Напомним, что минувшей ночью ВСУ атаковали посёлок Ивня в Белгородской области при помощи FPV-дрона. Беспилотник взорвался в воздухе и рухнул на здание, в результате чего произошёл пожар. В Белгороде и Белгородском районе также объявлялась угроза ракетной опасности.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Оксана Попова
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