Силы ПВО сбили несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом
Средства противовоздушной обороны уничтожили несколько воздушных целей в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей. По предварительной информации, пострадавших и погибших нет", — сообщил глава региона.
В Белгороде повреждений домовладений не зафиксировано. Что касается района, то там пострадали пять жилых домов, в которых в результате атаки выбило окна. Повреждения также получила линия электропередачи.
Напомним, что минувшей ночью ВСУ атаковали посёлок Ивня в Белгородской области при помощи FPV-дрона. Беспилотник взорвался в воздухе и рухнул на здание, в результате чего произошёл пожар. В Белгороде и Белгородском районе также объявлялась угроза ракетной опасности.
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