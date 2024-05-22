Число погибших в результате удара ВСУ по Лисичанску увеличилось до двух

Глава ЛНР Леонид Пасечник обнародовал обновлённые данные о последствиях обстрела жилого квартала в Лисичанске со стороны ВСУ. Жертвами циничной атаки украинских боевиков стали два человека, ещё четверо госпитализированы, за их жизни борются врачи, написал он в "Телеграме".

Последствия удара ВСУ по Лисичанску. Фото © Telegram / Леонид Пасечник

"Сотрудники МЧС продолжают разбирать завалы, несмотря на угрозы повторных обстрелов. На месте также работают сотрудники Следственного комитета", — добавил Пасечник, пообещав оказать всем пострадавшим необходимую помощь.