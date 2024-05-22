Число погибших в результате удара ВСУ по Лисичанску увеличилось до двух
Разрушенная в результате удара по Лисичанску многоэтажка. Обложка © Telegram / Леонид Пасечник
Глава ЛНР Леонид Пасечник обнародовал обновлённые данные о последствиях обстрела жилого квартала в Лисичанске со стороны ВСУ. Жертвами циничной атаки украинских боевиков стали два человека, ещё четверо госпитализированы, за их жизни борются врачи, написал он в "Телеграме".
Последствия удара ВСУ по Лисичанску. Фото © Telegram / Леонид Пасечник
"Сотрудники МЧС продолжают разбирать завалы, несмотря на угрозы повторных обстрелов. На месте также работают сотрудники Следственного комитета", — добавил Пасечник, пообещав оказать всем пострадавшим необходимую помощь.
Напомним, приспешники киевского режима ударили по мирным гражданам ЛНР 22 мая, задействовав американскую РСЗО HIMARS. По жилым домам было выпущено шесть реактивных снарядов. Сообщалось только об одном погибшем. При этом уточнялось, что серьёзные повреждения зафиксированы у двух городских девятиэтажек.