Американская HIMARS унесла жизнь одного гражданского в Лисичанске Пасечник: ВСУ обстреляли шестью ракетами Лисичанск в ЛНР, один человек погиб 22 мая, 11:26 ВСУ обстреляли Лисичанск. Обложка © ТАСС / Александр Река

Украинская армия нанесла удар по центру Лисичанска в ЛНР, в результате чего погиб один человек. Предположительно, обстрел вёлся американскими ракетами HIMARS ("Хаймерс"). Об этом сообщил в телеграм-канале глава республики Леонид Пасечник.

"ВСУ обстреляли центр Лисичанска. По жилому кварталу, предположительно, выпустили шесть ракет американского производства "Хаймерс", — уточнил он.

По данным "ЛуганскИнформЦентра", погиб один местный житель, несколько человек получили ранения. Серьёзные повреждения зафиксированы у двух городских девятиэтажек.

Ранее сообщалось, что 20 мая восемь человек пострадали при обстреле Свердловска в ЛНР со стороны ВСУ. Противник использовал американские ракеты ATACMS с кассетными боеприпасами.

Авторы Татьяна Миссуми