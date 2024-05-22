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Американская HIMARS унесла жизнь одного гражданского в Лисичанске

Пасечник: ВСУ обстреляли шестью ракетами Лисичанск в ЛНР, один человек погиб

22 мая, 11:26
ВСУ обстреляли Лисичанск. Обложка © ТАСС / Александр Река

ВСУ обстреляли Лисичанск. Обложка © ТАСС / Александр Река

Украинская армия нанесла удар по центру Лисичанска в ЛНР, в результате чего погиб один человек. Предположительно, обстрел вёлся американскими ракетами HIMARS ("Хаймерс"). Об этом сообщил в телеграм-канале глава республики Леонид Пасечник.

"ВСУ обстреляли центр Лисичанска. По жилому кварталу, предположительно, выпустили шесть ракет американского производства "Хаймерс", — уточнил он.

По данным "ЛуганскИнформЦентра", погиб один местный житель, несколько человек получили ранения. Серьёзные повреждения зафиксированы у двух городских девятиэтажек.

Один из освобождённых Россией посёлков ВСУ использовали для обстрелов Белгорода
Один из освобождённых Россией посёлков ВСУ использовали для обстрелов Белгорода

Ранее сообщалось, что 20 мая восемь человек пострадали при обстреле Свердловска в ЛНР со стороны ВСУ. Противник использовал американские ракеты ATACMS с кассетными боеприпасами.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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