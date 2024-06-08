Черноморский флот уничтожил безэкипажный катер ВСУ у Севастополя

"Громкие звуки, которые было слышно в районе Стрелецкой бухты, — это наш флот на внешнем рейде уничтожил безэкипажный катер. По данным спасательной службы Севастополя, повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано", — написал Развожаев в телеграммной-канале.

Ранее, 7 июня, авиация Черноморского флота засекла два украинских безэкипажных катера, идущих в сторону Крыма. Оба объекта уничтожили примерно около 15:00 по местному времени, через полчаса там же был обнаружен и поражён третий украинский морской беспилотник. В Минобороны РФ уточнили, что в уничтожении первых двух катеров принимала участие не только морская, но и армейская авиация.