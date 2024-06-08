Над семью регионами России за ночь уничтожили 25 дронов ВСУ
За ночь российские системы ПВО сбили и перехватили 25 беспилотников
Минувшей ночью российские системы ПВО сбили и перехватили 25 украинских беспилотников самолётного типа, сообщили в Минобороны. В частности, два дрона ВСУ уничтожили над Ростовской областью, один — над Брянской и ещё три — над Астраханской.
"Дежурными средствами ПВО <...> один БПЛА уничтожен и два перехвачены над территорией Белгородской области, <...> один БПЛА уничтожен над территорией Тульской области, <...> пять БПЛА уничтожены и четыре перехвачены над Республикой Крым, а также шесть БПЛА перехвачены над территорией Краснодарского края", — добавили в ведомстве.
Напомним, в ночь на 8 июня в ряде регионов России сообщили об уничтожении украинских беспилотников. Так, об этом говорили власти Ростовской и Брянской областей.
Shutterstock / FOTODOM / aappp