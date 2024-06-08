Над семью регионами России за ночь уничтожили 25 дронов ВСУ

Минувшей ночью российские системы ПВО сбили и перехватили 25 украинских беспилотников самолётного типа, сообщили в Минобороны. В частности, два дрона ВСУ уничтожили над Ростовской областью, один — над Брянской и ещё три — над Астраханской.

"Дежурными средствами ПВО <...> один БПЛА уничтожен и два перехвачены над территорией Белгородской области, <...> один БПЛА уничтожен над территорией Тульской области, <...> пять БПЛА уничтожены и четыре перехвачены над Республикой Крым, а также шесть БПЛА перехвачены над территорией Краснодарского края", — добавили в ведомстве.