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Регион
8 июня, 05:25

Над семью регионами России за ночь уничтожили 25 дронов ВСУ

За ночь российские системы ПВО сбили и перехватили 25 беспилотников

Минувшей ночью российские системы ПВО сбили и перехватили 25 украинских беспилотников самолётного типа, сообщили в Минобороны. В частности, два дрона ВСУ уничтожили над Ростовской областью, один — над Брянской и ещё три — над Астраханской.

"Дежурными средствами ПВО <...> один БПЛА уничтожен и два перехвачены над территорией Белгородской области, <...> один БПЛА уничтожен над территорией Тульской области, <...> пять БПЛА уничтожены и четыре перехвачены над Республикой Крым, а также шесть БПЛА перехвачены над территорией Краснодарского края", — добавили в ведомстве.

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Напомним, в ночь на 8 июня в ряде регионов России сообщили об уничтожении украинских беспилотников. Так, об этом говорили власти Ростовской и Брянской областей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / aappp

Матвей Константинов
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