Украинский беспилотник самолётного типа сбит в Брянской области

Украинский беспилотник самолётного типа уничтожен над территорией Выгоничского района Брянской области. По словам губернатора региона Александра Богомаза, на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.

"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолётного типа уничтожен над территорией Выгоничского района силами ПВО Министерства обороны РФ", — рассказал Богомаз и добавил, что пострадавших и разрушений нет.