ПВО сбила беспилотник над Ростовской областью
Губернатор Голубев: В районе Новошахтинска Ростовской области сбит беспилотник
Силы ПВО сбили беспилотник в районе Новошахтинска Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.
"В 00:30 в районе Новошахтинска силами противовоздушной обороны сбит БПЛА. Последствий на земле нет", — написал чиновник в телеграм-канале.
Ранее системы ПВО сбили 28 беспилотников самолётного типа над югом России. В частности, восемь дронов уничтожено над Азовским морем.
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