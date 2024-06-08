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Регион
7 июня, 22:42

ПВО сбила беспилотник над Ростовской областью

Губернатор Голубев: В районе Новошахтинска Ростовской области сбит беспилотник

Силы ПВО сбили беспилотник в районе Новошахтинска Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"В 00:30 в районе Новошахтинска силами противовоздушной обороны сбит БПЛА. Последствий на земле нет", — написал чиновник в телеграм-канале.

Силы ПВО за ночь уничтожили 19 дронов ВСУ и ракету "Нептун" над тремя регионами России
Силы ПВО за ночь уничтожили 19 дронов ВСУ и ракету "Нептун" над тремя регионами России

Ранее системы ПВО сбили 28 беспилотников самолётного типа над югом России. В частности, восемь дронов уничтожено над Азовским морем.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / boscorelli

Оксана Попова
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