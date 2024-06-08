ПВО сбила беспилотник над Ростовской областью

Силы ПВО сбили беспилотник в районе Новошахтинска Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"В 00:30 в районе Новошахтинска силами противовоздушной обороны сбит БПЛА. Последствий на земле нет", — написал чиновник в телеграм-канале.