Силы ПВО за ночь уничтожили 19 дронов ВСУ и ракету "Нептун" над тремя регионами России

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь перехватили и уничтожили 19 украинских дронов над Крымом и Белгородской областью, а также одну ракету "Нептун" над Ростовской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 13 украинских БПЛА над территорией Республики Крым, шесть БПЛА над Белгородской областью и одна противокорабельная ракета "Нептун" над территорией Ростовской области", — уточнили в оборонном ведомстве.