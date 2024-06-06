Силы ПВО за ночь уничтожили 19 дронов ВСУ и ракету "Нептун" над тремя регионами России
Минобороны РФ: 19 БПЛА и ракета "Нептун" сбиты над тремя регионами России
Средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь перехватили и уничтожили 19 украинских дронов над Крымом и Белгородской областью, а также одну ракету "Нептун" над Ростовской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 13 украинских БПЛА над территорией Республики Крым, шесть БПЛА над Белгородской областью и одна противокорабельная ракета "Нептун" над территорией Ростовской области", — уточнили в оборонном ведомстве.
Ранее сообщалось, что ВСУ использовали дрон-камикадзе для нападения на нефтебазу, которая находится в Старооскольском городском округе. Как заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, из-за взрыва произошло возгорание одного из резервуаров. Спасатели оперативно ликвидировали пожар.
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