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Регион
6 июня, 04:03

В Новошахтинске ликвидировали пожар на НПЗ после атаки украинского дрона

Пожар на территории Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода ликвидирован. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"В 04:00 пожар ликвидирован", — написал глава региона в телеграм-канале.

Возгорание было локализовано на площади 100 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

В Белгородской области дрон ВСУ пытался уничтожить нефтебазу
В Белгородской области дрон ВСУ пытался уничтожить нефтебазу

Напомним, пожар начался после атаки беспилотника ВСУ. Работы по его тушению даже пришлось останавливать из-за угрозы повторного удара.

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nznp.ru

Артур Лапсаков
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