В Новошахтинске ликвидировали пожар на НПЗ после атаки украинского дрона
Пожар на территории Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода ликвидирован. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
"В 04:00 пожар ликвидирован", — написал глава региона в телеграм-канале.
Возгорание было локализовано на площади 100 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.
Напомним, пожар начался после атаки беспилотника ВСУ. Работы по его тушению даже пришлось останавливать из-за угрозы повторного удара.
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