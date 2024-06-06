В Новошахтинске ликвидировали пожар на НПЗ после атаки украинского дрона

Пожар на территории Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода ликвидирован. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"В 04:00 пожар ликвидирован", — написал глава региона в телеграм-канале.

Возгорание было локализовано на площади 100 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.