В Белгородской области дрон ВСУ пытался уничтожить нефтебазу

ВСУ использовали дрон-камикадзе для нападения на нефтебазу, которая находится в Старооскольском городском округе, сообщил в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, из-за взрыва произошло возгорание одного из резервуаров. В здании охраны взрывной волной выбило окна. Четыре пожарных расчёта оперативно ликвидировали очаг возгорания. К счастью, пострадавших нет.