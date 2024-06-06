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6 июня, 00:51

В Белгородской области дрон ВСУ пытался уничтожить нефтебазу

Гладков: В Старооскольском городском округе дрон ВСУ атаковал нефтебазу

ВСУ использовали дрон-камикадзе для нападения на нефтебазу, которая находится в Старооскольском городском округе, сообщил в телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, из-за взрыва произошло возгорание одного из резервуаров. В здании охраны взрывной волной выбило окна. Четыре пожарных расчёта оперативно ликвидировали очаг возгорания. К счастью, пострадавших нет.

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НПЗ загорелся в Новошахтинске после атаки дрона ВСУ, готовится пожарный поезд

Ранее Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО в течение прошлой ночи отразили несколько атак Украины по территории трёх регионов России: в Белгородской, Курской и Воронежской областях. Всего было сбито пять беспилотников.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Анатолий Симоненко
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