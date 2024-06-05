Средства ПВО сбили пять дронов в Белгородской, Курской и Воронежской областях

Средства ПВО в течение ночи отразили несколько атак Украины по территории трёх регионов России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Так, над Белгородской областью уничтожено и перехвачено два беспилотника. Также два дрона "посадили" в Курской области и ещё один уничтожили на подлёте к Воронежу.