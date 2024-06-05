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Регион
5 июня, 04:20

Средства ПВО сбили пять дронов в Белгородской, Курской и Воронежской областях

Средства ПВО в течение ночи отразили несколько атак Украины по территории трёх регионов России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Так, над Белгородской областью уничтожено и перехвачено два беспилотника. Также два дрона "посадили" в Курской области и ещё один уничтожили на подлёте к Воронежу.

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А ранее ПВО уничтожила четыре снаряда РСЗО "Ольха" над Курской областью. Попытку атаки киевского режима пресекли днём 4 июня.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Артур Лапсаков
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