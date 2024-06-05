ПВО сбила низколетящий дрон ВСУ на подлёте к Воронежу
Украинский БПЛА самолётного типа уничтожен дежурными силами противовоздушной обороны ВС РФ над Воронежской областью. Дрон совершал полёт на предельно малой высоте и был поражён на подлёте к столице региона, заявил губернатор Александр Гусев.
"По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет", — написал чиновник в Telegram-канале, добавив, что режим опасности БПЛА в области не вводился.
Ранее Вооружённые силы Украины нанесли удар по служебному автобусу в Белгородской области, задействовав дрон-камикадзе. В результате взрыва две женщины получили осколочные ранения, ещё одна работница отделалась контузией.
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