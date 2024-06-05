ПВО сбила низколетящий дрон ВСУ на подлёте к Воронежу

Украинский БПЛА самолётного типа уничтожен дежурными силами противовоздушной обороны ВС РФ над Воронежской областью. Дрон совершал полёт на предельно малой высоте и был поражён на подлёте к столице региона, заявил губернатор Александр Гусев.

"По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет", — написал чиновник в Telegram-канале, добавив, что режим опасности БПЛА в области не вводился.