Три женщины получили ранения в результате удара ВСУ по автобусу в Шебекине

Украинские боевики вновь нанесли удар по гражданскому автотранспорту в Белгородской области. На этот раз беспилотник ВСУ угодил в служебный автобус с работниками одного из шебекинских сельхозпредприятий, ранив троих человек. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

На опубликованных чиновником кадрах с места инцидента видно, что дрон со взрывчаткой пробил крышу пазика, оставив в кузове гигантскую дыру. Также повреждено остекление автобуса.

"У одной женщины осколочные ранения брюшной полости и левого бедра, у второй — осколочное ранение правого бедра. Бригадами скорой они доставляются в областную клиническую больницу. Третья пострадавшая покинула место происшествия, но, добравшись домой, почувствовала ухудшение состояния. По предварительной информации, у неё сотрясение головного мозга и контузия", — отчитался Гладков.