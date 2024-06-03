Дроны-камикадзе ВСУ атаковали два автомобиля в Белгородской области

Украинские боевики вновь нанесли удар по Белгородской области, задействовав дроны-камикадзе. Атаке подверглись два автомобиля в районе посёлка Первомайский Шебекинского округа, написал губернатор Вячеслав Гладков.

Первой целью БПЛА стал работающий в поле КамАЗ, за рулём которого находился руководитель сельхозпредприятия. К счастью, в результате взрыва мужчина не пострадал.