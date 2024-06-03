Дроны-камикадзе ВСУ атаковали два автомобиля в Белгородской области
Украинские боевики вновь нанесли удар по Белгородской области, задействовав дроны-камикадзе. Атаке подверглись два автомобиля в районе посёлка Первомайский Шебекинского округа, написал губернатор Вячеслав Гладков.
Первой целью БПЛА стал работающий в поле КамАЗ, за рулём которого находился руководитель сельхозпредприятия. К счастью, в результате взрыва мужчина не пострадал.
"Второй дрон атаковал легковой автомобиль — пострадал водитель. Мужчина с минно-взрывной травмой и осколочным ранением левого плеча самостоятельно обратился в районную больницу. После оказанной медицинской помощи пострадавший отпущен домой на амбулаторное лечение", — поделился Гладков.
А несколькими часами ранее в результате прямого попадания дрона ВСУ в автомобиль скончался житель села Муром Шебекинского округа. А в первый день лета под ударом оказался и большегруз, работающий в поле.
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