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3 июня, 19:16

Дроны-камикадзе ВСУ атаковали два автомобиля в Белгородской области

Украинские боевики вновь нанесли удар по Белгородской области, задействовав дроны-камикадзе. Атаке подверглись два автомобиля в районе посёлка Первомайский Шебекинского округа, написал губернатор Вячеслав Гладков.

Первой целью БПЛА стал работающий в поле КамАЗ, за рулём которого находился руководитель сельхозпредприятия. К счастью, в результате взрыва мужчина не пострадал.

"Второй дрон атаковал легковой автомобиль — пострадал водитель. Мужчина с минно-взрывной травмой и осколочным ранением левого плеча самостоятельно обратился в районную больницу. После оказанной медицинской помощи пострадавший отпущен домой на амбулаторное лечение", — поделился Гладков.

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А несколькими часами ранее в результате прямого попадания дрона ВСУ в автомобиль скончался житель села Муром Шебекинского округа. А в первый день лета под ударом оказался и большегруз, работающий в поле.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Илья Пушкарев
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