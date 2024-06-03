Гладков: Водитель автомобиля погиб из-за атаки дрона ВСУ в Белгородской области

Украинские военные снова атаковали Белгородскую область. На этот раз удар пришёлся по селу Муром Шебекинского городского округа, в результате чего погиб один человек, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Движущийся по дороге легковой автомобиль подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. <...> Водитель автомобиля скончался на месте. В настоящее время устанавливается личность погибшего. Транспортное средство полностью сгорело", — написал он в своём телеграм-канале.

При этом, как сообщали в Минобороны РФ, в 17:50 по московскому времени средства противовоздушной обороны поразили в области один вражеский беспилотник.