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Регион
3 июня, 15:21

Гладков: Водитель автомобиля погиб из-за атаки дрона ВСУ в Белгородской области

Украинские военные снова атаковали Белгородскую область. На этот раз удар пришёлся по селу Муром Шебекинского городского округа, в результате чего погиб один человек, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Движущийся по дороге легковой автомобиль подвергся атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. <...> Водитель автомобиля скончался на месте. В настоящее время устанавливается личность погибшего. Транспортное средство полностью сгорело", — написал он в своём телеграм-канале.

При этом, как сообщали в Минобороны РФ, в 17:50 по московскому времени средства противовоздушной обороны поразили в области один вражеский беспилотник.

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За сегодня, кстати, это уже не первый украинский дрон, который замечают в регионе. Ещё утром в небе над территорией Белгородской области был сбит вражеский БПЛА. А накануне в результате очередной атаки ВСУ пострадали три мирных жителя села Вознесеновки. Там система ПВО сбила несколько воздушных целей, в результате падения боеприпасов с последующей детонацией ранения получили две женщины и мужчина.

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Telegram / Настоящий Гладков

Николь Вербер
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