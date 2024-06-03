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Регион
3 июня, 04:03

Украинский беспилотник сбит над Белгородской областью

Минобороны РФ: Силы ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ уничтожили над территорией Белгородской области украинский беспилотник самолётного типа. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — сообщили в оборонном ведомстве.

Силы ПВО сбили ещё пять украинских БПЛА над Белгородской областью
Силы ПВО сбили ещё пять украинских БПЛА над Белгородской областью

Ранее сообщалось, что три мирных жителя получили ранения после атаки ВСУ на Шебекинский городской округ Белгородской области. Над селом Вознесеновка система ПВО сбила несколько воздушных целей, в результате падения боеприпасов с последующей детонацией пострадали две женщины и мужчина.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / boscorelli

Оксана Попова
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