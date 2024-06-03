Украинский беспилотник сбит над Белгородской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ уничтожили над территорией Белгородской области украинский беспилотник самолётного типа. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ.

Ранее сообщалось, что три мирных жителя получили ранения после атаки ВСУ на Шебекинский городской округ Белгородской области. Над селом Вознесеновка система ПВО сбила несколько воздушных целей, в результате падения боеприпасов с последующей детонацией пострадали две женщины и мужчина.