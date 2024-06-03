Украинский беспилотник сбит над Белгородской областью
Минобороны РФ: Силы ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью
Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ уничтожили над территорией Белгородской области украинский беспилотник самолётного типа. Об этом рассказали в Министерстве обороны РФ.
"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — сообщили в оборонном ведомстве.
Ранее сообщалось, что три мирных жителя получили ранения после атаки ВСУ на Шебекинский городской округ Белгородской области. Над селом Вознесеновка система ПВО сбила несколько воздушных целей, в результате падения боеприпасов с последующей детонацией пострадали две женщины и мужчина.
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