ВСУ вновь обстреляли Белгородскую область, есть раненые
Гладков: Три человека пострадали после атаки ВСУ на Шебекинский городской округ
Три мирных жителя получили ранения после атаки ВСУ на Шебекинский городской округ Белгородской области. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, над селом Вознесеновка система ПВО сбила несколько воздушных целей, в результате падения боеприпасов с последующей детонацией пострадали две женщины и мужчина.
"Женщина с осколочными ранениями и слепым ранением, проникающим в брюшную полость, госпитализирована в отделение хирургии. Состояние пострадавшей медики оценивают как тяжёлое. Состояние двоих раненых удовлетворительное: у женщины ушибленная рана нижней конечности, у мужчины — осколочное ранение правого предплечья. После оказанной помощи отпущены домой, дальнейшее лечение будут получать амбулаторно", — написал губернатор в телеграм-канале.
В самом населённом пункте, по его словам, повреждения выявлены в шести частных домах. Там выбиты окна, посечены фасады, кровля и заборы. Также украинские войска обстреляли село Муром. Как отметил Гладков, обошлось без пострадавших, но в двух жилых домах есть повреждения. В настоящее время на местах обстрелов работают оперативные службы.
Как информировал Life.ru, ранее ВСУ обстреляли город Шебекино Белгородской области. В результате атаки ранения получили шесть мирных жителей, они госпитализированы. Кроме того, повреждения получили три пассажирских автобуса, два грузовика и несколько машин. Также сообщалось, что замглавы администрации Корочанского района Белгородской области Игорь Нечипоренко погиб в результате детонации боеприпаса. Утром 2 июня российские силы ПВО сбили несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом и реактивный снаряд РСЗО "Ольха". А днём в небе над регионом были уничтожены ещё два украинских дрона. Кроме того, несколькими часами ранее в Белгородской области сбили три очередных БПЛА и одну противокорабельную ракету "Нептун", а следом было уничтожено ещё пять вражеских дронов.
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