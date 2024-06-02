ВСУ вновь обстреляли Белгородскую область, есть раненые

Три мирных жителя получили ранения после атаки ВСУ на Шебекинский городской округ Белгородской области. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, над селом Вознесеновка система ПВО сбила несколько воздушных целей, в результате падения боеприпасов с последующей детонацией пострадали две женщины и мужчина.

"Женщина с осколочными ранениями и слепым ранением, проникающим в брюшную полость, госпитализирована в отделение хирургии. Состояние пострадавшей медики оценивают как тяжёлое. Состояние двоих раненых удовлетворительное: у женщины ушибленная рана нижней конечности, у мужчины — осколочное ранение правого предплечья. После оказанной помощи отпущены домой, дальнейшее лечение будут получать амбулаторно", — написал губернатор в телеграм-канале.