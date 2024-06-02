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Регион
2 июня, 15:01

ПВО уничтожила украинскую ракету "Нептун" и три БПЛА над Белгородской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили украинскую противокорабельную ракету "Нептун" и три беспилотника над территорией Белгородской области. Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, очередная террористическая атака Киева была пресечена с 16:05 до 16:20 по московскому времени.

"Дежурными средствами ПВО одна ПКР "Нептун" и три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Губернатор региона Вячеслав Гладков атаку пока не комментировал.

А ранее ВСУ обстреляли город Шебекино Белгородской области. В результате атаки ранения получили шесть мирных жителей, они госпитализированы. Кроме того, повреждения получили три пассажирских автобуса, два грузовика и несколько машин. Также сообщалось, что замглавы администрации Корочанского района Белгородской области Игорь Нечипоренко погиб в результате детонации боеприпаса. Утром 2 июня российские силы ПВО сбили несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом и реактивный снаряд РСЗО "Ольха". А днём в небе над регионом были уничтожены ещё два украинских дрона.

Четыре украинских дрона-камикадзе атаковали сразу несколько населённых пунктов под Белгородом
Четыре украинских дрона-камикадзе атаковали сразу несколько населённых пунктов под Белгородом
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / OlegDoroshin

Наталья Исакова
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