ПВО уничтожила украинскую ракету "Нептун" и три БПЛА над Белгородской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили украинскую противокорабельную ракету "Нептун" и три беспилотника над территорией Белгородской области. Как сообщает пресс-служба Минобороны РФ, очередная террористическая атака Киева была пресечена с 16:05 до 16:20 по московскому времени.