Четыре украинских дрона-камикадзе атаковали сразу несколько населённых пунктов под Белгородом

Четыре дрона-камикадзе Вооружённых сил Украины (ВСУ) атаковали сразу несколько населённых пунктов Грайворонского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Повреждённый магазин в Белгородской области. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

"В селе Головчино дрон упал возле продуктового магазина и сдетонировал. В результате взрыва пострадал один мирный житель — у мужчины осколочные ранения грудной и брюшной стенки, а также правой верхней конечности. Бригадой скорой пострадавший доставлен в городскую больницу № 2 города Белгорода. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести, вся необходимая медицинская помощь оказывается", — написал глава региона в телеграм-канале.

Повреждённая "газель" в Белгородской области. Фото © Telegram / Настоящий Гладков