Четыре украинских дрона-камикадзе атаковали сразу несколько населённых пунктов под Белгородом
Гладков: ВСУ дронами атаковали село Головчино под Белгородом, пострадал мужчина
Выбитое окно в магазине. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
Четыре дрона-камикадзе Вооружённых сил Украины (ВСУ) атаковали сразу несколько населённых пунктов Грайворонского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Повреждённый магазин в Белгородской области. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
"В селе Головчино дрон упал возле продуктового магазина и сдетонировал. В результате взрыва пострадал один мирный житель — у мужчины осколочные ранения грудной и брюшной стенки, а также правой верхней конечности. Бригадой скорой пострадавший доставлен в городскую больницу № 2 города Белгорода. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести, вся необходимая медицинская помощь оказывается", — написал глава региона в телеграм-канале.
Повреждённая "газель" в Белгородской области. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
Гладков уточнил, что в магазине выбило окна, повреждены фасад и входная группа. Кроме того, два дрона ВСУ атаковали город Грайворон — в результате детонации БПЛА загорелась сухая трава. Пожар быстро удалось ликвидировать. Также один беспилотник атаковал территорию предприятия, где повреждения получили три машины. Все оперативные службы работают на местах.
А ранее ВСУ обстреляли город Шебекино Белгородской области. В результате атаки ранения получили шесть мирных жителей, они госпитализированы. Кроме того, повреждения получили три пассажирских автобуса, два грузовика и несколько машин. Также сообщалось, что замглавы администрации Корочанского района Белгородской области Игорь Нечипоренко погиб в результате детонации боеприпаса. Утром российские средства ПВО сбили несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом и реактивный снаряд РСЗО "Ольха".