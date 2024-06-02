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Регион
2 июня, 10:08

Четыре украинских дрона-камикадзе атаковали сразу несколько населённых пунктов под Белгородом

Гладков: ВСУ дронами атаковали село Головчино под Белгородом, пострадал мужчина

Выбитое окно в магазине. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Выбитое окно в магазине. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Четыре дрона-камикадзе Вооружённых сил Украины (ВСУ) атаковали сразу несколько населённых пунктов Грайворонского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Повреждённый магазин в Белгородской области. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Повреждённый магазин в Белгородской области. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

"В селе Головчино дрон упал возле продуктового магазина и сдетонировал. В результате взрыва пострадал один мирный житель — у мужчины осколочные ранения грудной и брюшной стенки, а также правой верхней конечности. Бригадой скорой пострадавший доставлен в городскую больницу № 2 города Белгорода. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести, вся необходимая медицинская помощь оказывается", — написал глава региона в телеграм-канале.

Повреждённая "газель" в Белгородской области. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Повреждённая "газель" в Белгородской области. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

Гладков уточнил, что в магазине выбило окна, повреждены фасад и входная группа. Кроме того, два дрона ВСУ атаковали город Грайворон — в результате детонации БПЛА загорелась сухая трава. Пожар быстро удалось ликвидировать. Также один беспилотник атаковал территорию предприятия, где повреждения получили три машины. Все оперативные службы работают на местах.

Гладков раскрыл подробности ночных обстрелов Белгородской области
Гладков раскрыл подробности ночных обстрелов Белгородской области

А ранее ВСУ обстреляли город Шебекино Белгородской области. В результате атаки ранения получили шесть мирных жителей, они госпитализированы. Кроме того, повреждения получили три пассажирских автобуса, два грузовика и несколько машин. Также сообщалось, что замглавы администрации Корочанского района Белгородской области Игорь Нечипоренко погиб в результате детонации боеприпаса. Утром российские средства ПВО сбили несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом и реактивный снаряд РСЗО "Ольха".

Дарья Нарыкова
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