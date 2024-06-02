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Регион
2 июня, 08:45

Над Белгородской областью уничтожен реактивный снаряд РСЗО "Ольха"

Над Белгородской областью системы ПВО уничтожили реактивный снаряд РСЗО "Ольха". Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Над Белгородской областью системы ПВО уничтожили реактивный снаряд РСЗО "Ольха". Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Над территорией Белгородской области средствами российской системы ПВО сбит реактивный снаряд РСЗО "Ольха". Об этом сообщает Минобороны в своём телеграм-канале.

Попытку нанесения удара со стороны ВСУ пресекли около 9:40 по московскому времени, говорится в сообщении ведомства.

Силы ПВО сбили несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом
Силы ПВО сбили несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом

Ранее Life.ru сообщал, что за прошедшую ночь средствами российской ПВО над территорией РФ сбили три беспилотника. Это произошло над Курской, Белгородской областями и Азовским морем. Позже силы ПВО уничтожили ещё несколько украинских БПЛА над Белгородской областью.

Николай Рюмин
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