Над Белгородской областью уничтожен реактивный снаряд РСЗО "Ольха"

Над территорией Белгородской области средствами российской системы ПВО сбит реактивный снаряд РСЗО "Ольха". Об этом сообщает Минобороны в своём телеграм-канале.

Попытку нанесения удара со стороны ВСУ пресекли около 9:40 по московскому времени, говорится в сообщении ведомства.