Над Белгородской областью уничтожен реактивный снаряд РСЗО "Ольха"
Над Белгородской областью системы ПВО уничтожили реактивный снаряд РСЗО "Ольха". Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo
Над территорией Белгородской области средствами российской системы ПВО сбит реактивный снаряд РСЗО "Ольха". Об этом сообщает Минобороны в своём телеграм-канале.
Попытку нанесения удара со стороны ВСУ пресекли около 9:40 по московскому времени, говорится в сообщении ведомства.
Ранее Life.ru сообщал, что за прошедшую ночь средствами российской ПВО над территорией РФ сбили три беспилотника. Это произошло над Курской, Белгородской областями и Азовским морем. Позже силы ПВО уничтожили ещё несколько украинских БПЛА над Белгородской областью.