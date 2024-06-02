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Регион
2 июня, 14:31

Системы ПВО сбили ещё два украинских дрона в небе над Белгородской областью

Российские системы ПВО сбили два украинских беспилотника самолётного типа в Белгородской области, сообщили в Минобороны. Очередная атака Киева была сорвана около 16:00 мск.

Кроме того, дежурящие в регионе зенитчики уничтожили по одному вражескому дрону около 12:00, 14:05 и 14:30 мск.

Силы ПВО уничтожили три украинских БПЛА над Белгородской областью
Силы ПВО уничтожили три украинских БПЛА над Белгородской областью

Напомним, украинская армия не оставляет попытки атаковать Белгородскую область. В частности, под обстрел попал город Шебекино, шесть человек пострадали. Кроме того, повреждены три пассажирских автобуса, два грузовика и несколько автомобилей. Также в результате детонации боеприпаса погиб замглавы администрации Корочанского района Игорь Нечипоренко. А утром в небе над регионом сбили несколько воздушных целей и снаряд РСЗО "Ольха".

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / aappp

Матвей Константинов
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