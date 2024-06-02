Системы ПВО сбили ещё два украинских дрона в небе над Белгородской областью

Российские системы ПВО сбили два украинских беспилотника самолётного типа в Белгородской области, сообщили в Минобороны. Очередная атака Киева была сорвана около 16:00 мск.

Кроме того, дежурящие в регионе зенитчики уничтожили по одному вражескому дрону около 12:00, 14:05 и 14:30 мск.