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Регион
2 июня, 16:09

Силы ПВО сбили ещё пять украинских БПЛА над Белгородской областью

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили ещё пять украинских беспилотников в Белгородской области. Как сообщает пресс-служба Минобороны России, очередная атака Киева была сорвана с 16:50 до 17:50 по московскому времени.

"Дежурными средствами ПВО пять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Как информировал Life.ru, ранее ВСУ обстреляли город Шебекино Белгородской области. В результате атаки ранения получили шесть мирных жителей, они госпитализированы. Кроме того, повреждения получили три пассажирских автобуса, два грузовика и несколько машин. Также сообщалось, что замглавы администрации Корочанского района Белгородской области Игорь Нечипоренко погиб в результате детонации боеприпаса. Утром 2 июня российские силы ПВО сбили несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом и реактивный снаряд РСЗО "Ольха". А днём в небе над регионом были уничтожены ещё два украинских дрона. Кроме того, несколькими часами ранее в Белгородской области сбили три очередных БПЛА и одну противокорабельную ракету "Нептун".

Четыре украинских дрона-камикадзе атаковали сразу несколько населённых пунктов под Белгородом
Четыре украинских дрона-камикадзе атаковали сразу несколько населённых пунктов под Белгородом
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Aappp

Наталья Исакова
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