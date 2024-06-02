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Регион
2 июня, 15:05

Макрон разрешил ВСУ бить французским оружием по Белгородской и Курской областям

Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Velter

Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Velter

Президент Франции Эмманюэль Макрон позволил ВСУ использовать поставленное оружие для ударов по территории России. Об этом пишет Би-Би-Си.

Издание указывает на интервью французского офицера, заявившего, что так можно трактовать слова лидера Пятой республики о необходимости "позволить нейтрализовать военные объекты, с которых запускаются ракеты, и <...> Украина подвергается атакам". Уточняется, что речь идёт об аэродромах в Белгородской и Курской областях.

Однако для нанесения ударов украинской армии придётся приблизиться к границе РФ на расстояние в 250 километров, что сделает ракеты уязвимыми для систем ПВО.

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Напомним, Эмманюэль Макрон одобрил использование ВСУ поставленного Францией оружия для ударов по России. В то же время он заявил, что Киеву не стоит "поражать другие цели, очевидно, гражданские объекты".

Матвей Константинов
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