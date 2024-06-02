Макрон разрешил ВСУ бить французским оружием по Белгородской и Курской областям

Президент Франции Эмманюэль Макрон позволил ВСУ использовать поставленное оружие для ударов по территории России. Об этом пишет Би-Би-Си.

Издание указывает на интервью французского офицера, заявившего, что так можно трактовать слова лидера Пятой республики о необходимости "позволить нейтрализовать военные объекты, с которых запускаются ракеты, и <...> Украина подвергается атакам". Уточняется, что речь идёт об аэродромах в Белгородской и Курской областях.

Однако для нанесения ударов украинской армии придётся приблизиться к границе РФ на расстояние в 250 километров, что сделает ракеты уязвимыми для систем ПВО.