Призывы президента Франции Эмманюэля Макрона позволить Украине наносить удары по объектам в глубине территории РФ не являются его личной инициативой, а представляют собой элемент системного подхода Запада для подталкивания киевского режима к совершению преступлений в России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с радио Sputnik.

Заявление Макрона о необходимости позволить Киеву использовать иностранное оружие для нанесения ударов по РФ не является личной наработкой французского президента. Похожие заявления делают множество западных лидеров, включая британцев, поляков и НАТО в лице генсека Йенса Столтенберга, отметила Захарова.

"Я про Прибалтику не говорю, там вообще уже началась какая-то истерика. Про Штаты упоминать не буду — прошитая русофобия. Команда Байдена всем хорошо известна. Они, в принципе, делают это с самого начала. Что значит разрешить киевскому режиму бить по территории России? А что киевский режим делал все эти годы?" — рассуждает дипломат.

Представитель МИД напомнила, что Запад поддерживал Киев, когда его руководство убивало мирных граждан на Донбассе и раньше. После этого на Банковой решили, что пора переходить к неприкрытым диверсиям.

"Всё то кибермошенничество, которое переходило в киберэкстремизм, в киберпреступления, происходило с территории Украины. Что, об этом Запад не знал? С его-то разветвлённой системой слежения, особенно за территорией Украины... Конечно, знал. Это не то что одобрение или разрешение, а прямое поощрение, прямой призыв, прямое подталкивание киевского режима к совершению преступлений на территории нашей страны", — считает Захарова.