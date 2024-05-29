Захарова объяснила, у кого Макрон "украл" нарративы об ударах вглубь России
Захарова: Заявления Макрона об ударах по России являются частью стратегии Запада
Призывы президента Франции Эмманюэля Макрона позволить Украине наносить удары по объектам в глубине территории РФ не являются его личной инициативой, а представляют собой элемент системного подхода Запада для подталкивания киевского режима к совершению преступлений в России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с радио Sputnik.
Заявление Макрона о необходимости позволить Киеву использовать иностранное оружие для нанесения ударов по РФ не является личной наработкой французского президента. Похожие заявления делают множество западных лидеров, включая британцев, поляков и НАТО в лице генсека Йенса Столтенберга, отметила Захарова.
"Я про Прибалтику не говорю, там вообще уже началась какая-то истерика. Про Штаты упоминать не буду — прошитая русофобия. Команда Байдена всем хорошо известна. Они, в принципе, делают это с самого начала. Что значит разрешить киевскому режиму бить по территории России? А что киевский режим делал все эти годы?" — рассуждает дипломат.
Представитель МИД напомнила, что Запад поддерживал Киев, когда его руководство убивало мирных граждан на Донбассе и раньше. После этого на Банковой решили, что пора переходить к неприкрытым диверсиям.
"Всё то кибермошенничество, которое переходило в киберэкстремизм, в киберпреступления, происходило с территории Украины. Что, об этом Запад не знал? С его-то разветвлённой системой слежения, особенно за территорией Украины... Конечно, знал. Это не то что одобрение или разрешение, а прямое поощрение, прямой призыв, прямое подталкивание киевского режима к совершению преступлений на территории нашей страны", — считает Захарова.
Запад использует удобный и лояльный киевский режим для ведения своей внешней политики в отношении РФ, не пачкая при этом руки. Характеристики оружия, которое западные лидеры поставляют Украине, предусматривают нанесение ударов по российской территории, подчеркнула дипломат. По её словам, их стратегия такова, что сперва они действуют, а потом начинают оправдывать свои шаги идеологически и психологически, используя различные инструменты воздействия на общество.
Ранее главы МИД ЕС впервые обсудили возможность отмены ограничений на применение Украиной западного оружия. Западные политики все как один заявляют, что это лишь один из элементов самообороны Киева. К тому же, по словам Борреля, это законно с точки зрения международного права. А Макрон свято верит в то, что благородный киевский режим будет бомбить лишь военные цели на российской территории. Путин же в ответ на воинственные заявления "цивилизованных" напомнил, что политики, обсуждающие удары по РФ, должны помнить о размерах и плотности населения своих стран.
Telegram / Мария Захарова