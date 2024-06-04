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4 июня, 10:22

Российские системы ПВО за сутки сбили 18 снарядов и 41 беспилотник

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 41 украинский беспилотник и 18 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха". Такие данные озвучили журналистам во вторник, 4 июня, в пресс-службе министерства обороны.

В сводке отдельно отмечены две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, которые тоже были сбиты российской ПВО.

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Ранее средства противовоздушной обороны уничтожили шесть ракет реактивной системы залпового огня "Ольха" в Белгородской области. А до этого дрон ВСУ сбросил взрывчатку на легковой автомобиль недалеко от села Крупец в Курской области. Три местных жителя получили ранения и ожоги.

Обложка ©

Александр Полегенько / ТАСС

Марина Калегина
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