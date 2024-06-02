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Регион
2 июня, 08:07

Дрон ВСУ сбросил взрывчатку на машину в Курской области, три человека ранены

Коптер Вооружённых сил Украины (ВСУ) сбросил взрывчатку на легковой автомобиль недалеко от села Крупец в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

"Сегодня утром недалеко от села Крупец Рыльского района украинский коптер сбросил взрывное устройство на легковой автомобиль", — написал Смирнов в телеграм-канале.

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Шесть мирных жителей пострадали при обстреле ВСУ города Шебекино

Врио главы Курской области дополнил, что три местных жителя получили ранения и ожоги. В настоящее время пострадавшие доставляются в районную больницу. Медики окажут им необходимую помощь.

А ранее Life.ru рассказывал, что 28 мая беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку и оставил несколько сёл в Курской области без света. В частности, в селе Дроновка взрывное устройство повредило служебную машину. Пострадавших не было. А в ночь на 2 июня средства ПВО сбили украинский беспилотник в небе над Курской областью.

Два человека пострадали при атаке ВСУ на Курскую область
Два человека пострадали при атаке ВСУ на Курскую область
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Oleksii Alieksieiev

Дарья Нарыкова
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