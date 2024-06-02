Дрон ВСУ сбросил взрывчатку на машину в Курской области, три человека ранены

Коптер Вооружённых сил Украины (ВСУ) сбросил взрывчатку на легковой автомобиль недалеко от села Крупец в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

"Сегодня утром недалеко от села Крупец Рыльского района украинский коптер сбросил взрывное устройство на легковой автомобиль", — написал Смирнов в телеграм-канале.