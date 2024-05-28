Беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку и оставил несколько курских сёл без света

Несколько сёл в Курской области остались без света после атаки беспилотника. Об этом вечером во вторник, 28 мая, заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

"В посёлке Краснооктябрьский взрывом повреждена линия электропередачи, отсутствует электроснабжение в нескольких сёлах района. Ремонтные работы начнутся, когда позволит обстановка", — отметил он в телеграм-канале.

По словам Смирнова, в Краснооктябрьском, как и в ряде других населённых пунктов, украинские беспилотники сбросили взрывные устройства. Кроме того, территории подверглись атакам дронов-камикадзе. Как отметил врио губернатора, они были зафиксированы у села Гуево, деревни Городище, сёл Сергеевка и Неониловка. А в селе Дроновка взрывное устройство повредило служебную машину. Предварительно, пострадавших нет.