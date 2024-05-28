Сальдо: Силы ПВО сбили ракету "Нептун", выпущенную ВСУ в сторону Крыма

Российские средства противовоздушной обороны сбили в Херсонской области украинскую ракету "Нептун", которую ВСУ выпустили в сторону Крыма. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"Около 19:00 часов над пгт Новоалексеевка сбита украинская маловысотная противокорабельная ракета "Нептун", летевшая в сторону Крыма. Обломки упали за пределами посёлка, никто не пострадал", — говорится в его телеграм-канале. Сальдо добавил, что в эти минуты расчёты ПВО продолжают находиться в боевой готовности.