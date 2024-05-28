Сальдо: Силы ПВО сбили ракету "Нептун", выпущенную ВСУ в сторону Крыма
Российские средства противовоздушной обороны сбили в Херсонской области украинскую ракету "Нептун", которую ВСУ выпустили в сторону Крыма. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Около 19:00 часов над пгт Новоалексеевка сбита украинская маловысотная противокорабельная ракета "Нептун", летевшая в сторону Крыма. Обломки упали за пределами посёлка, никто не пострадал", — говорится в его телеграм-канале. Сальдо добавил, что в эти минуты расчёты ПВО продолжают находиться в боевой готовности.
Кстати, ранее Life.ru уже рассказывал о том, почему украинские военные атакуют российские территории этим оружием. Ранее киевский режим попытался ударить по Белгородской области 29 "Вампирами" и одним "Нептуном". Данная ракета летит со скоростью 900 км/ч на расстояние до 500 километров.
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