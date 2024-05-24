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Регион
24 мая, 17:24

Пентагон переложил ответственность на Киев после ударов ВСУ по Крыму ракетами ATACMS

Пентагон не захотел комментировать обстрел ВСУ Крыма ракетами ATACMS

Здание Пентагона. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ivan Cholakov

Здание Пентагона. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ivan Cholakov

Американское Минобороны отказалось давать комментарии после ударов украинской армии по территории Крыма, которые были совершены при помощи ракет ATACMS, поставленных ВСУ Вашингтоном. В Пентагоне просто переадресовали вопрос, предложив обратиться с ним в Киев.

"США рассматривают Крым как часть Украины. Тем не менее, учитывая, что Украина сама несёт ответственность за свои военные действия, мы предлагаем им самим комментировать любые недавние операции", — приводит РИА "Новости" слова официального представителя Пентагона.

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Напомним, накануне средства противовоздушной обороны сбили три ракеты ATACMS в небе над Крымом и два дрона над Белгородчиной. К слову, это уже не первая подобная атака на российские регионы при помощи этого западного вооружения. Несколькими днями ранее в Минобороны сообщали, что лишь за одну ночь над тремя субъектами России были сбиты девять ракет ATACMS и 61 дрон ВСУ.

Николь Вербер
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