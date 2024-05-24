Пентагон переложил ответственность на Киев после ударов ВСУ по Крыму ракетами ATACMS

Американское Минобороны отказалось давать комментарии после ударов украинской армии по территории Крыма, которые были совершены при помощи ракет ATACMS, поставленных ВСУ Вашингтоном. В Пентагоне просто переадресовали вопрос, предложив обратиться с ним в Киев.

"США рассматривают Крым как часть Украины. Тем не менее, учитывая, что Украина сама несёт ответственность за свои военные действия, мы предлагаем им самим комментировать любые недавние операции", — приводит РИА "Новости" слова официального представителя Пентагона.

Напомним, накануне средства противовоздушной обороны сбили три ракеты ATACMS в небе над Крымом и два дрона над Белгородчиной. К слову, это уже не первая подобная атака на российские регионы при помощи этого западного вооружения. Несколькими днями ранее в Минобороны сообщали, что лишь за одну ночь над тремя субъектами России были сбиты девять ракет ATACMS и 61 дрон ВСУ.