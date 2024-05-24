Средства ПВО за ночь сбили три ракеты над Крымом и два дрона над Белгородчиной

Средства противовоздушной обороны за минувшую ночь отразили ракетный удар и атаку беспилотниками на регионы России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Над Крымом сбито три ракеты ATACMS, также морская авиация уничтожила три безэкипажных катера ВМС Украины в Чёрном море. В Белгородской области пресечена атака двумя дронами, уточнили в ведомстве.