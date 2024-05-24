Средства ПВО за ночь сбили три ракеты над Крымом и два дрона над Белгородчиной
Средства противовоздушной обороны за минувшую ночь отразили ракетный удар и атаку беспилотниками на регионы России. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Над Крымом сбито три ракеты ATACMS, также морская авиация уничтожила три безэкипажных катера ВМС Украины в Чёрном море. В Белгородской области пресечена атака двумя дронами, уточнили в ведомстве.
Ранее о ракетной атаке украинских военных сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов. В результате удара погибли двое случайных прохожих в Симферопольском районе. По словам местных жителей, оба были строителями и возвращались домой после работы.
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