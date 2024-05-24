Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 мая, 04:24

Средства ПВО за ночь сбили три ракеты над Крымом и два дрона над Белгородчиной

Средства противовоздушной обороны за минувшую ночь отразили ракетный удар и атаку беспилотниками на регионы России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Над Крымом сбито три ракеты ATACMS, также морская авиация уничтожила три безэкипажных катера ВМС Украины в Чёрном море. В Белгородской области пресечена атака двумя дронами, уточнили в ведомстве.

Системы ПВО поразили украинский дрон над Брянской областью
Системы ПВО поразили украинский дрон над Брянской областью

Ранее о ракетной атаке украинских военных сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов. В результате удара погибли двое случайных прохожих в Симферопольском районе. По словам местных жителей, оба были строителями и возвращались домой после работы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Происшествия
  • Крым, Республика
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров