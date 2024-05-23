Двое жителей Крыма погибли при ракетном ударе ВСУ
Двое жителей Крыма погибли в результате ракетной атаки ВСУ на полуостров поздним вечером 23 мая. О последствиях удара рассказал глава региона Сергей Аксёнов.
"В Симферопольском районе погибли двое случайных прохожих. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших", — написал чиновник в Telegram.
По словам Аксёнова, ещё несколько прилётов зафиксировано на территории пустующего объекта хозназначения в районе Алушты. На месте взрывов работают экстренные службы.
А днём ранее Вооружённые силы Украины нанесли ракетный удар по Лисичанску в ЛНР, использовав американскую РСЗО HIMARS. Реактивные снаряды разрушили несколько многоэтажек. Жертвами атаки стали два человека, ещё четверо ранены.
Shutterstock / FOTODOM / Haggardous50000