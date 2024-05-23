Двое жителей Крыма погибли при ракетном ударе ВСУ

Двое жителей Крыма погибли в результате ракетной атаки ВСУ на полуостров поздним вечером 23 мая. О последствиях удара рассказал глава региона Сергей Аксёнов.

"В Симферопольском районе погибли двое случайных прохожих. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших", — написал чиновник в Telegram.