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Регион
23 мая, 20:40

Двое жителей Крыма погибли при ракетном ударе ВСУ

Двое жителей Крыма погибли в результате ракетной атаки ВСУ на полуостров поздним вечером 23 мая. О последствиях удара рассказал глава региона Сергей Аксёнов.

"В Симферопольском районе погибли двое случайных прохожих. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших", — написал чиновник в Telegram.

По словам Аксёнова, ещё несколько прилётов зафиксировано на территории пустующего объекта хозназначения в районе Алушты. На месте взрывов работают экстренные службы.

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А днём ранее Вооружённые силы Украины нанесли ракетный удар по Лисичанску в ЛНР, использовав американскую РСЗО HIMARS. Реактивные снаряды разрушили несколько многоэтажек. Жертвами атаки стали два человека, ещё четверо ранены.

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Shutterstock / FOTODOM / Haggardous50000

Илья Пушкарев
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