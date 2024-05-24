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24 мая, 04:07

Раскрыты личности двух погибших в Крыму при ракетной атаке ВСУ

Очевидец: Погибшие в Крыму во время ракетной атаки шли домой со стройки

Погибшие при ракетной атаке ВСУ жители Симферопольского района Крыма были строителями и в момент удара шли домой с работы. Об этом рассказал местный житель Николай Удовиченко.

"Они неподалёку здесь жили. Они просто мимо шли домой со стройки, строителями были. Со стройки шли домой, и так сложились обстоятельства: им прямо под ноги прилёт был", — приводят его слова "Известия".

Мужчина отметил, что от удара у соседей повылетали все окна и посыпался забор. Кроме того, после попадания снаряда образовалась воронка.

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Ранее о ракетной атаке украинских военных сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов. По его словам, в результате удара погибли двое случайных прохожих в Симферопольском районе.

Обложка ©

Unsplash / Egor Ivlev

Артур Лапсаков
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