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Регион
23 мая, 23:00

Системы ПВО поразили украинский дрон над Брянской областью

Украинский беспилотник предпринял попытку прорваться через эшелонированную противовоздушную оборону ВС РФ в районе Брянской области. Экипажи зенитных комплексов оперативно отреагировали на угрозу и сбили нарушителя госграницы, рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

"Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!" — гласит сообщение чиновника в Telegram.

Над Татарстаном сняли переделанный в дрон украинский самолёт перед падением
Над Татарстаном сняли переделанный в дрон украинский самолёт перед падением

В ночь на 24 мая ВСУ также атаковали Крым, выпустив по полуострову несколько ракет. Жертвами ударов стали два человека.

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VK / Минобороны России

Илья Пушкарев
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