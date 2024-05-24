Системы ПВО поразили украинский дрон над Брянской областью
Украинский беспилотник предпринял попытку прорваться через эшелонированную противовоздушную оборону ВС РФ в районе Брянской области. Экипажи зенитных комплексов оперативно отреагировали на угрозу и сбили нарушителя госграницы, рассказал губернатор региона Александр Богомаз.
"Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!" — гласит сообщение чиновника в Telegram.
В ночь на 24 мая ВСУ также атаковали Крым, выпустив по полуострову несколько ракет. Жертвами ударов стали два человека.
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