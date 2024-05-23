Над Татарстаном сняли переделанный в дрон украинский самолёт перед падением

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Над Нижнекамском был сбит легкомоторный самолёт А-22, переделанный под БПЛА

23 мая, 12:06
Легкомоторный самолёт А-22, переделанный под БПЛА. Обложка © Life.ru

Легкомоторный самолёт А-22, переделанный под БПЛА. Обложка © Life.ru

В небе над Нижнекамском российские военные уничтожили, по предварительной информации, легкомоторный самолёт А-22 "Летучая лисица", переделанный в беспилотник. Видео с его последним полётом публикует SHOT.

Над Нижнекамском был сбит легкомоторный самолёт А-22. Видео © Telegram / SHOT

Как предполагается, вражеский аппарат двигался в сторону НПЗ "Танеко" и завода "Оргсинтез" для совершения подрыва. До цели он не долетел — система ПВО сбила его спустя несколько мгновений.

К слову, таким же UJ-22 Airborn в начале апреля ВСУ атаковали общежитие на территории предприятия в Елабуге. Тогда пострадало 12 человек.

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Напомним, аэропорты Казани и Нижнекамска приостановили работу из-за угроз безопасности. Также были эвакуированы сотрудники нескольких предприятий в указанных городах. В Минобороны РФ сообщили об уничтожении одного вражеского дрона над Нижнекамском. SHOT писал, что БПЛА могло быть два, что позже подтвердило и МО.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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