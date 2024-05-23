Над Татарстаном сняли переделанный в дрон украинский самолёт перед падением
Над Нижнекамском был сбит легкомоторный самолёт А-22, переделанный под БПЛА
Легкомоторный самолёт А-22, переделанный под БПЛА. Обложка © Life.ru
В небе над Нижнекамском российские военные уничтожили, по предварительной информации, легкомоторный самолёт А-22 "Летучая лисица", переделанный в беспилотник. Видео с его последним полётом публикует SHOT.
Над Нижнекамском был сбит легкомоторный самолёт А-22. Видео © Telegram / SHOT
Как предполагается, вражеский аппарат двигался в сторону НПЗ "Танеко" и завода "Оргсинтез" для совершения подрыва. До цели он не долетел — система ПВО сбила его спустя несколько мгновений.
К слову, таким же UJ-22 Airborn в начале апреля ВСУ атаковали общежитие на территории предприятия в Елабуге. Тогда пострадало 12 человек.
Напомним, аэропорты Казани и Нижнекамска приостановили работу из-за угроз безопасности. Также были эвакуированы сотрудники нескольких предприятий в указанных городах. В Минобороны РФ сообщили об уничтожении одного вражеского дрона над Нижнекамском. SHOT писал, что БПЛА могло быть два, что позже подтвердило и МО.