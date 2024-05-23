Над Татарстаном сняли переделанный в дрон украинский самолёт перед падением Над Нижнекамском был сбит легкомоторный самолёт А-22, переделанный под БПЛА 23 мая, 12:06 Легкомоторный самолёт А-22, переделанный под БПЛА. Обложка © Life.ru

В небе над Нижнекамском российские военные уничтожили, по предварительной информации, легкомоторный самолёт А-22 "Летучая лисица", переделанный в беспилотник. Видео с его последним полётом публикует SHOT.

Над Нижнекамском был сбит легкомоторный самолёт А-22. Видео © Telegram / SHOT

Как предполагается, вражеский аппарат двигался в сторону НПЗ "Танеко" и завода "Оргсинтез" для совершения подрыва. До цели он не долетел — система ПВО сбила его спустя несколько мгновений.

К слову, таким же UJ-22 Airborn в начале апреля ВСУ атаковали общежитие на территории предприятия в Елабуге. Тогда пострадало 12 человек.

Авторы Татьяна Миссуми