Бурятский десант уничтожил гусеничного робота при доставке боеприпасов солдатам ВСУ Боец ВС РФ рассказал, как наш дрон уничтожил гусеничного робота ВСУ у Часова Яра 23 мая, 09:48 ВС РФ уничтожили гусеничного робота ВСУ в районе Часова Яра. Видео © Telegram / Минобороны РФ

Десантники из Бурятии уничтожили при помощи беспилотников гусеничного робота ВСУ в районе Часова Яра, который доставлял боеприпасы на передовую. Об этом рассказал оператор БПЛА с позывным Добрый, видео беседы с ним публикует Минобороны РФ.

ВС РФ уничтожили гусеничного робота ВСУ в районе Часова Яра. Видео © Telegram / Минобороны РФ

Сначала гусеничную безэкипажную машину иностранного производства заметил дрон-разведчик ВС РФ. Однако было принято решение не уничтожать технику сразу, а посмотреть, куда она отправится, чтобы раскрыть место дислокации противника. Когда робот тронулся и поехал в сторону леса, тут-то его и настигло российское возмездие.

"Разведка по рации передаёт, что телега двигается, которую они разгружали. Тут же наш дрон вылетел за этой телегой. Она два раза ещё там застряла. Дороги-то, можно сказать, уже русские, хотя она на гусеницах была. Через 500 метров её догнали и поразили", — поделился Добрый.

Ранее сообщалось, что противовоздушная оборона (ПВО) России за минувшую ночь уничтожила 35 реактивных снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) и три дрона над Белгородской областью.

Авторы Татьяна Миссуми