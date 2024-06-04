ПВО уничтожила четыре снаряда РСЗО "Ольха" над Курской областью
Российские системы противовоздушной обороны пресекли атаку ВСУ на Курскую область, сбив около 13.00 мск четыре снаряда реактивной системы залпового огня "Ольха". Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Дежурными средствами ПВО четыре реактивных снаряда РСЗО "Ольха" уничтожены над территорией Курской области", — говорится в сообщении.
Напомним, что за сутки российские средства ПВО уничтожили 41 украинский беспилотник и 18 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха". Кроме того, были сбиты две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции.
Обложка ©
ТАСС / Александр Полегенько