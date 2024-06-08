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Регион
8 июня, 10:27

ВСУ беспилотниками атаковали сразу три белгородских села

Гладков: ВСУ с БПЛА атаковали сёла Петровка, Ясные Зори и Тишанка под Белгородом

Вооружённые силы Украины (ВСУ) в субботу, 8 июня, атаковали три белгородских села с помощью беспилотников. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, мирные жители не пострадали.

"В Белгородском районе сразу в двух сёлах выявлены повреждения после атак дронов. В селе Петровка осколками посечены фасад и окна административного корпуса сельхозпредприятия. В селе Ясные Зори беспилотником атакован храм — в здании повреждена кровля", — написал он в телеграм-канале.

Кроме того, ВСУ дважды атаковали дронами село Тишанка. В результате удара первого БПЛА загорелась хозпостройка на территории нежилого дома. Соседи быстро потушили пожар. Второй беспилотник атаковал легковушку, припаркованную у частного дома — осколками посекло стёкла.

Три дрона ВСУ сбиты в Белгородской области в течение часа
Три дрона ВСУ сбиты в Белгородской области в течение часа

Напомним, Вооружённые силы Украины ежедневно атакуют населённые пункты Белгородской области. Утром 8 июня под удар дронов ВСУ попал посёлок Прохоровка. По словам Гладкова, один из дронов атаковал Храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла. В результате повреждены кровля и фасад, к счастью, обошлось без пострадавших.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Никита Осипов
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