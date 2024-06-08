ВСУ беспилотниками атаковали сразу три белгородских села

Вооружённые силы Украины (ВСУ) в субботу, 8 июня, атаковали три белгородских села с помощью беспилотников. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, мирные жители не пострадали.

"В Белгородском районе сразу в двух сёлах выявлены повреждения после атак дронов. В селе Петровка осколками посечены фасад и окна административного корпуса сельхозпредприятия. В селе Ясные Зори беспилотником атакован храм — в здании повреждена кровля", — написал он в телеграм-канале.

Кроме того, ВСУ дважды атаковали дронами село Тишанка. В результате удара первого БПЛА загорелась хозпостройка на территории нежилого дома. Соседи быстро потушили пожар. Второй беспилотник атаковал легковушку, припаркованную у частного дома — осколками посекло стёкла.