Три дрона ВСУ сбиты в Белгородской области в течение часа
МО РФ: Системы ПВО уничтожили три беспилотника ВСУ над Белгородской областью
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три украинских беспилотника самолётного типа в Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
Как рассказали в ведомстве, дежурящие в регионе зенитчики уничтожили по одному вражескому дрону около 10:40, 11:20 и 11:45 по московскому времени. Губернатор региона Вячеслав Гладков атаки пока не комментировал.
ВСУ ежедневно атакуют города и сёла в Белгородской области. В частности, утром в субботу, 8 июня, под удар вражеских беспилотников попал посёлок Прохоровка Прохоровского района. По словам Гладкова, один из дронов атаковал Храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла. В результате повреждены кровля и фасад. К счастью, обошлось без пострадавших.
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