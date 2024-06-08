Три дрона ВСУ сбиты в Белгородской области в течение часа

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три украинских беспилотника самолётного типа в Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Как рассказали в ведомстве, дежурящие в регионе зенитчики уничтожили по одному вражескому дрону около 10:40, 11:20 и 11:45 по московскому времени. Губернатор региона Вячеслав Гладков атаки пока не комментировал.