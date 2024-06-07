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Регион
7 июня, 19:31

Мужчина получил ранение при обстреле ВСУ Белгородской области

Гладков: Дроны ВСУ атаковали два автомобиля в Белгородской области, есть раненый

Два автомобиля подверглись атаке беспилотников ВСУ в Белгородской области. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, ранение получил один человек.

"В селе Байцуры Борисовского района дроном атакован движущийся по дороге автомобиль. В результате взрыва пострадал водитель — у мужчины закрытая черепно-мозговая травма и контузия", — написал Гладков в телеграм-канале.

Второе транспортное средство подверглось атаке в селе Петровка, где, к счастью, обошлось без пострадавших. Вместе с тем глава региона уточнил, что автомобили после удара выгорели полностью.

Гладков: Водитель автомобиля погиб из-за атаки дрона ВСУ в Белгородской области
Гладков: Водитель автомобиля погиб из-за атаки дрона ВСУ в Белгородской области

ВСУ систематически обстреливают Белгородскую область и намеренно наносят удары по инфраструктуре и гражданскому населению. Сегодня днём они атаковали автомобиль в селе Новопетровка, внутри которого находилась семья из трёх человек. В результате атаки погибла женщина.

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Telegram / Настоящий Гладков

Оксана Попова
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