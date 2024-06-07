Мужчина получил ранение при обстреле ВСУ Белгородской области

Два автомобиля подверглись атаке беспилотников ВСУ в Белгородской области. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, ранение получил один человек.

"В селе Байцуры Борисовского района дроном атакован движущийся по дороге автомобиль. В результате взрыва пострадал водитель — у мужчины закрытая черепно-мозговая травма и контузия", — написал Гладков в телеграм-канале.

Второе транспортное средство подверглось атаке в селе Петровка, где, к счастью, обошлось без пострадавших. Вместе с тем глава региона уточнил, что автомобили после удара выгорели полностью.