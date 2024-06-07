ВСУ ударили по автомобилю с семьёй в Белгородской области, погибла женщина
Вооружённые силы Украины нанесли удар дроном-камикадзе по гражданскому автомобилю, выезжавшему из села Новопетровка Белгородской области. В машине находилась семья из трёх человек — супруги и их дочь. В результате атаки один человек погиб.
"Случилось самое страшное — погибла женщина. От полученных ран она скончалась на месте до прибытия бригады скорой помощи. У мужчины множественные осколочные ранения и переломы нижних конечностей, у его жены — множественные слепые осколочные ранения лица и грудной клетки", — сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
Пострадавших доставили в Валуйскую ЦРБ, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Напомним, что в ночь с 6 на 7 июня системы ПВО сбили 28 беспилотников самолётного типа над югом России. В частности, восемь дронов уничтожено над Азовским морем, одиннадцать — над Крымским полуостровом, шесть — над территорией Краснодарского края, два — над территорией Белгородской области и один БПЛА — над территорией Ростовской области.
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