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7 июня, 08:28

ВСУ ударили по автомобилю с семьёй в Белгородской области, погибла женщина

Вооружённые силы Украины нанесли удар дроном-камикадзе по гражданскому автомобилю, выезжавшему из села Новопетровка Белгородской области. В машине находилась семья из трёх человек — супруги и их дочь. В результате атаки один человек погиб.

"Случилось самое страшное — погибла женщина. От полученных ран она скончалась на месте до прибытия бригады скорой помощи. У мужчины множественные осколочные ранения и переломы нижних конечностей, у его жены — множественные слепые осколочные ранения лица и грудной клетки", — сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Пострадавших доставили в Валуйскую ЦРБ, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Гладков: Водитель автомобиля погиб из-за атаки дрона ВСУ в Белгородской области
Гладков: Водитель автомобиля погиб из-за атаки дрона ВСУ в Белгородской области

Напомним, что в ночь с 6 на 7 июня системы ПВО сбили 28 беспилотников самолётного типа над югом России. В частности, восемь дронов уничтожено над Азовским морем, одиннадцать — над Крымским полуостровом, шесть — над территорией Краснодарского края, два — над территорией Белгородской области и один БПЛА — над территорией Ростовской области.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Александра Вишнякова
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