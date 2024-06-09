Управляемая ракета "Нептун" и два БПЛА уничтожены в Белгородской области
Российские средства противовоздушной обороны поразили управляемую ракету "Нептун" и два беспилотника в небе над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В период с 09:30 до 10:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации c применением управляемой ракеты "Нептун-МД" и беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — говорится в сообщении ведомства.
Атаки украинской стороны на регион длятся уже не первый день. Только накануне вечером ВСУ атаковали Белгородский район тремя беспилотниками. Днём 8 июня киевский режим нанёс удар сразу по нескольким сёлам — Петровке, Ясным Зорям и Тишанке под Белгородом. А утром после атак дрона был повреждён храм.
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