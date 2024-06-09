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Регион
9 июня, 08:45

Управляемая ракета "Нептун" и два БПЛА уничтожены в Белгородской области

Российские средства противовоздушной обороны поразили управляемую ракету "Нептун" и два беспилотника в небе над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В период с 09:30 до 10:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации c применением управляемой ракеты "Нептун-МД" и беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — говорится в сообщении ведомства.

Мужчина получил ранение при обстреле ВСУ Белгородской области
Мужчина получил ранение при обстреле ВСУ Белгородской области

Атаки украинской стороны на регион длятся уже не первый день. Только накануне вечером ВСУ атаковали Белгородский район тремя беспилотниками. Днём 8 июня киевский режим нанёс удар сразу по нескольким сёлам — Петровке, Ясным Зорям и Тишанке под Белгородом. А утром после атак дрона был повреждён храм.

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Telegram / Минобороны России

Николь Вербер
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