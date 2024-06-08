ВСУ атаковали Белгородский район тремя беспилотниками

ВСУ атаковали Белгородский район с помощью трёх беспилотников. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате происшествия никто не пострадал.

"Белгородский район подвергся атаке ВСУ с помощью трёх беспилотников. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи, временно без света остаются жители сёл Красный Октябрь и Новая Наумовка, хуторов Валковский и Церковный и частично посёлка Октябрьский", — написал Гладков в телеграм-канале.