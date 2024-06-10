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Число пострадавших от подрыва на мине в Шебекине выросло до пяти

10 июня, 16:58
Число пострадавших от подрыва на мине в Шебекине возросло до пяти. Обложка © ТАСС / Александр Река

Число пострадавших от подрыва на мине в Шебекине возросло до пяти. Обложка © ТАСС / Александр Река

В городе Шебекино Белгородской области количество пострадавших от взрыва мины увеличилось до пяти: в больницу самостоятельно обратился контуженый мужчина. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Шебекинскую ЦРБ самостоятельно обратился мужчина с признаками контузии. После оказанной медицинской помощи бригадой скорой он доставляется в городскую больницу № 2 города Белгорода", — говорится в тексте.

Наибольшие ранения после подрыва на мине получил сотрудник канала "Россия 24". Сейчас ему провели операцию по удалению осколка, его состояние оценивается как стабильное, уточнил Гладков. Мужчину перевели в областную клиническую больницу для дальнейшего лечения.

"Россия 24" показала видео с раненым оператором после подрыва на мине в Шебекине
"Россия 24" показала видео с раненым оператором после подрыва на мине в Шебекине

Напомним, четыре человека пострадали от взрыва мины в городе Шебекино Белгородской области. Речь идёт о троих бойцах самообороны и операторе телеканала "Россия 24", который был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии. У остальных пострадавших ранения меньшей степени тяжести.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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