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10 июня, 13:24

"Россия 24" показала видео с раненым оператором после подрыва на мине в Шебекине

Появились кадры с подорвавшимся на мине в городе Шебекино оператором телеканала "Россия 24", которому оказали медицинскую помощь бойцы сил самообороны. Ролик опубликовал телеканал ГТРК "Белгород".

Бойцы самообороны оказывают помощь оператору "России 24", подорвавшемуся на мине. Видео © ГТРК "Белгород"

В ролике можно увидеть, как бойцы самообороны "колдуют" над раненым журналистом: накладывают ему бинт и затягивают раны. Сейчас пострадавший телеоператор госпитализирован, а на территории работают сапёры, они, кстати, обнаружили ещё одну неразорвавшуюся мину. Место оцеплено, местные жители предупреждены, боеприпас, вероятнее всего, прямо там будут уничтожать методом подрыва.

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Напомним, четыре человека пострадали от взрыва мины в городе Шебекино Белгородской области. Речь идёт о троих бойцах самообороны и операторе телеканала "Россия 24". Журналист пострадал сильнее всех, врачи оценивают его состояние как тяжёлое.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / khorkins

Юрий Лысенко
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