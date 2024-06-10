"Россия 24" показала видео с раненым оператором после подрыва на мине в Шебекине

В ролике можно увидеть, как бойцы самообороны "колдуют" над раненым журналистом: накладывают ему бинт и затягивают раны. Сейчас пострадавший телеоператор госпитализирован, а на территории работают сапёры, они, кстати, обнаружили ещё одну неразорвавшуюся мину. Место оцеплено, местные жители предупреждены, боеприпас, вероятнее всего, прямо там будут уничтожать методом подрыва.