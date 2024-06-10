"Россия 24" показала видео с раненым оператором после подрыва на мине в Шебекине
Появились кадры с подорвавшимся на мине в городе Шебекино оператором телеканала "Россия 24", которому оказали медицинскую помощь бойцы сил самообороны. Ролик опубликовал телеканал ГТРК "Белгород".
Бойцы самообороны оказывают помощь оператору "России 24", подорвавшемуся на мине. Видео © ГТРК "Белгород"
В ролике можно увидеть, как бойцы самообороны "колдуют" над раненым журналистом: накладывают ему бинт и затягивают раны. Сейчас пострадавший телеоператор госпитализирован, а на территории работают сапёры, они, кстати, обнаружили ещё одну неразорвавшуюся мину. Место оцеплено, местные жители предупреждены, боеприпас, вероятнее всего, прямо там будут уничтожать методом подрыва.
Напомним, четыре человека пострадали от взрыва мины в городе Шебекино Белгородской области. Речь идёт о троих бойцах самообороны и операторе телеканала "Россия 24". Журналист пострадал сильнее всех, врачи оценивают его состояние как тяжёлое.
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