Трое бойцов самообороны и журналист "России 24" подорвались на мине в Шебекине

Четыре человека подорвались на мине в городе Шебекино Белгородской области: это трое бойцов самообороны и оператор телеканала "Россия 24". Журналист в тяжёлом состоянии был госпитализирован, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В тяжёлом состоянии в Шебекинскую ЦРБ доставлен оператор телеканала — у мужчины осколочные ранения брюшной полости и левого плеча. В настоящее время врачами проводится операция. Одного мужчину с ранениями конечностей бригада скорой помощи доставила в больницу № 2 города Белгорода", — написал он в телеграм-канале.

Ещё двум бойцам оказали медицинскую помощь, дальнейшее лечение они будут получать амбулаторно.