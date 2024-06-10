Трое бойцов самообороны и журналист "России 24" подорвались на мине в Шебекине
Четыре человека подорвались на мине в городе Шебекино Белгородской области: это трое бойцов самообороны и оператор телеканала "Россия 24". Журналист в тяжёлом состоянии был госпитализирован, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В тяжёлом состоянии в Шебекинскую ЦРБ доставлен оператор телеканала — у мужчины осколочные ранения брюшной полости и левого плеча. В настоящее время врачами проводится операция. Одного мужчину с ранениями конечностей бригада скорой помощи доставила в больницу № 2 города Белгорода", — написал он в телеграм-канале.
Ещё двум бойцам оказали медицинскую помощь, дальнейшее лечение они будут получать амбулаторно.
А в конце мая военкор ВГТРК Александр Пушин получил ранение при подрыве мины в зоне спецоперации в Харьковской области. Осколки поразили ему ногу. Пострадавший, не желая отвлекать боевую группу и замедлять её, самостоятельно наложил себе турникет.
ТАСС / Александр Полегенько