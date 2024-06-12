ВСУ обстреляли Шебекино из РСЗО, есть раненые и погибший

Город Шебекино Белгородской области подвергся обстрелу со стороны ВСУ в ночь на 12 июня. Украинские боевики ударили по населённому пункту из реактивных систем залпового огня, разрушив частные и многоквартирные дома. О последствиях атаки рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

По словам губернатора, один из реактивных снарядов угодил прямо в квартиру, убив местного жителя. Прибывшим на место трагедии медикам оставалось лишь констатировать смерть шебекинца. Ещё трое отделались ранениями различной степени тяжести.

"Двух женщин с различными осколочными ранениями рук и ног бригады скорой доставили в больницу № 2 города Белгорода. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Ещё один пострадавший получил контузию — мужчине медицинская помощь была оказана на месте", — поделился чиновник.