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11 июня, 22:51

ВСУ обстреляли Шебекино из РСЗО, есть раненые и погибший

Город Шебекино Белгородской области подвергся обстрелу со стороны ВСУ в ночь на 12 июня. Украинские боевики ударили по населённому пункту из реактивных систем залпового огня, разрушив частные и многоквартирные дома. О последствиях атаки рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

По словам губернатора, один из реактивных снарядов угодил прямо в квартиру, убив местного жителя. Прибывшим на место трагедии медикам оставалось лишь констатировать смерть шебекинца. Ещё трое отделались ранениями различной степени тяжести.

"Двух женщин с различными осколочными ранениями рук и ног бригады скорой доставили в больницу № 2 города Белгорода. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Ещё один пострадавший получил контузию — мужчине медицинская помощь была оказана на месте", — поделился чиновник.

В результате ночной атаки пострадали шесть частных и 11 многоквартирных домов. Осколками посечены девять автомобилей и линии электропередачи. Экстренные службы работают в полную силу, подытожил Гладков.

Трое бойцов самообороны ранены под Белгородом в результате атаки дрона ВСУ
Трое бойцов самообороны ранены под Белгородом в результате атаки дрона ВСУ

А ранее Life.ru сообщал о смерти бывшего мэра Купянска Геннадия Мацегора, на которого 8 июня было совершено покушение под Белгородом. Экс-глава горадминистрации скончался в московской больнице, не приходя в сознание.

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Flickr / U.S. Department of Defense Current Photos

Илья Пушкарев
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