Экс-мэр Купянска умер после покушения под Белгородом

Экс-мэр города Купянска Харьковской области Геннадий Мацегора, которого 8 июня расстреляли в Белгородской области, умер, не приходя в сознание, в московской больнице. Об этом сообщает SHOT .

Губернатор Чибис показал страшный шрам, который остался у него после покушения

Губернатор Чибис показал страшный шрам, который остался у него после покушения

Напомним, на бывшего чиновника было совершено покушение прямо у его дома в городе Старый Оскол. Мацегору экстренно госпитализировали в Москву в тяжёлом состоянии. В последнее время Мацегора работал директором физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) "Георгиевский".