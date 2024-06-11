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Экс-мэр Купянска умер после покушения под Белгородом

11 июня, 15:28
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Экс-мэр города Купянска Харьковской области Геннадий Мацегора, которого 8 июня расстреляли в Белгородской области, умер, не приходя в сознание, в московской больнице. Об этом сообщает SHOT.

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Напомним, на бывшего чиновника было совершено покушение прямо у его дома в городе Старый Оскол. Мацегору экстренно госпитализировали в Москву в тяжёлом состоянии. В последнее время Мацегора работал директором физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) "Георгиевский".

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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