Губернатор Чибис показал страшный шрам, который остался у него после покушения

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, 4 апреля переживший покушение на свою жизнь, открыл купальный сезон. На видео из личного телеграм-канала главы региона можно заметить страшный шрам от удара ножом.

"Наконец-то снова можно окунаться по утрам. Возобновил и сразу чувствую, как бодрость и энергия оживляют всё тело", — говорит губернатор, искупавшись. На опубликованных кадрах можно увидеть длинный вертикальный шрам на его животе.