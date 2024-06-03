Губернатор Чибис показал страшный шрам, который остался у него после покушения
Губернатор Чибис показал шрам от удара ножом. Обложка © Telegram / Губернатор Чибис
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, 4 апреля переживший покушение на свою жизнь, открыл купальный сезон. На видео из личного телеграм-канала главы региона можно заметить страшный шрам от удара ножом.
Андрей Чибис открыл купальный сезон и показал шрам от удара ножом на животе. Видео © Telegram / Губернатор Чибис
"Наконец-то снова можно окунаться по утрам. Возобновил и сразу чувствую, как бодрость и энергия оживляют всё тело", — говорит губернатор, искупавшись. На опубликованных кадрах можно увидеть длинный вертикальный шрам на его животе.
Напомним, что покушение на жизнь Чибиса произошло 4 апреля в городе Апатиты, когда он проводил встречу с местными жителями. Именно один из них — мужчина по имени Александр Быданов — нанёс чиновнику удар ножом в живот и попытался скрыться с места преступления, однако ему это не удалось. Сперва задержанный утверждал, что пошёл на преступление под давлением "голосов в голове", но потом поменял показания. Напавшего посадили в СИЗО, он может получить до 20 лет тюрьмы. Губернатор же под присмотром врачей выздоравливал очень быстро — уже 9 апреля его перевели из реанимационного отделения в хирургическое, а ещё через три дня выписали. 18 апреля глава Мурманской области уже занимался рабочими обязанностями и созвонился с президентом России Владимиром Путиным в видеоформате.