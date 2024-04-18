Путин на совещании с Чибисом поинтересовался его самочувствием после нападения
Путин по видеосвязи обсудил с Чибисом вопросы развития Мурманской области
У президента России Владимира Путина состоялась рабочая встреча в формате видеосвязи с главой Мурманской области Андреем Чибисом, который недавно выписался из больницы после того, как на него напали с ножом.
Владимир Путин провёл по видеосвязи рабочую встречу с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. Видео © Telegram / "Кремль. Новости"
"Андрей Владимирович, добрый день! Как себя чувствуете?" — начал разговор российский лидер.
Губернатор поделился, что пока ещё восстанавливается от полученного ранения, но уже приступил к выполнению рабочих обязанностей, на что президент иронично заметил, что последнее обстоятельство не ускользнуло от его внимания. После этого собеседники перешли к обсуждению прогресса в решении стоящих перед Мурманской областью задач по социальному и экономическому развитию региона и, в частности, по осуществлению программы гражданско-патриотического воспитания "На Севере — жить!".
Напомним, Чибис оказался госпитализирован после того, как на встрече с жителями города Апатиты 4 апреля был ранен неизвестным мужчиной. Нападавший ударил главу региона в живот и пытался сбежать, но ему не дал уйти находившийся рядом участник СВО. Личность преступника быстро установили: им оказался местный житель Александр Быданов. Сперва он заявлял, что напасть на губернатора его уговорили "голоса в голове", но потом отказался от этих показаний и озвучил другую версию. В итоге суд поместил Быданова под арест на два месяца, ему грозит до 20 лет тюрьмы. Чибис же очень быстро оправился после ранения и смог самостоятельно ходить. 9 апреля его уже перевели из реанимации в хирургическое отделение. А спустя три дня Чибис выложил фото с супругой и заявил о выписке.
Telegram / "Кремль. Новости"