Путин на совещании с Чибисом поинтересовался его самочувствием после нападения

У президента России Владимира Путина состоялась рабочая встреча в формате видеосвязи с главой Мурманской области Андреем Чибисом, который недавно выписался из больницы после того, как на него напали с ножом.

Губернатор поделился, что пока ещё восстанавливается от полученного ранения, но уже приступил к выполнению рабочих обязанностей, на что президент иронично заметил, что последнее обстоятельство не ускользнуло от его внимания. После этого собеседники перешли к обсуждению прогресса в решении стоящих перед Мурманской областью задач по социальному и экономическому развитию региона и, в частности, по осуществлению программы гражданско-патриотического воспитания "На Севере — жить!".